Manipülasyonu boş çıktı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını duyurduğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, seçimin galibinin Recep Tayyip Erdoğan olması halinde pazartesi günü bankalardan para çekilemeyeceğine yönelik manipülasyonu da boşa çıktı. Seçimin ertesi günü, vatandaşlar bankalar ve ATM'lerde istedikleri gibi paralarını çekip işlemlerini sürdürdü. Vatandaşlar, oy için manipülasyona başvuran İmamoğlu'na tepki gösterdi. ATM'den para çeken vatandaşlardan Necat Akbaş, "Bankaların para vermemesi için hiçbir sebep yok" derken, Fahrettin Çakmak ise "Söylenenlerin ne kadar boş ve çaresizlik söylemleri olduğunu gördük" diyerek tepkisini dile getirdi.