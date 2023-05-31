Milletvekili Yayman: Depremzedelere yapılan hakareti millet kabul etmedi

Hataylıların Başkan Erdoğan'ın yanında olduğunu dile getiren Milletvekili Yayman, "28 Mayıs'ta Türkiye'de rengi değişen tek il Hatay oldu. Çünkü Hataylılar Cumhurbaşkanımıza güvendi ve inandı. 'Yaparsa Erdoğan yapar. Benim evimi reis verir' şeklinde duyulan güven tarihi zaferi getirdi. Hataylılara sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KULAĞIMIZA KÜPE OLDU

Tarihi zaferin arkasında Başkan Erdoğan'ın "Rehavete kapılmayın" sözünün yattığını ifade eden Yayman, "İkinci seçimi birinci seçimmiş gibi düşünüp rehavete kapılmadan daha fazla çalıştık. Çünkü seçimin zor olacağını biliyorduk. Önümüzde bir hedef vardı. Cumhurbaşkanımızın 'Rehavete kapılmayın' sözü bizim kulağımıza küpe oldu" şeklinde konuştu.

DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Yaşanan asrın felaketinin ardından memleketi Hatay'dan hiç ayrılmayan ve vatandaşların yanında olan Milletvekili Yayman, "Seçim sonrasında hiç kimse kaybetmedi, aziz Türk milleti, Türkiye'miz, dolayısıyla da Hatay'ımız kazandı. Yaralarımızı hızla saracak, Hatay'ımızı geleceğe taşıyacak yatırımları hızla hayata geçireceğiz. Şimdi kardeşlik ruhuyla yeniden çalışmalarımıza kaldığımız yerden daha çok çalışarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.