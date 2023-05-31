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Giriş Tarihi: 31.5.2023 10:13 Son Güncelleme: 31.5.2023 10:15

Milletvekili Yayman: Depremzedelere yapılan hakareti millet kabul etmedi

CHP’nin kalesi Hatay’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50,14’le birinci çıkmasını değerlendiren AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Depremzedelere yapılan hakaretleri millet kabul etmedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakaretlere sessiz kalmasına Hataylılar tepkilerini sandıkta gösterdi ve Cumhurbaşkanımızı birinci çıkardılar” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Milletvekili Yayman: Depremzedelere yapılan hakareti millet kabul etmedi

Hataylıların Başkan Erdoğan'ın yanında olduğunu dile getiren Milletvekili Yayman, "28 Mayıs'ta Türkiye'de rengi değişen tek il Hatay oldu. Çünkü Hataylılar Cumhurbaşkanımıza güvendi ve inandı. 'Yaparsa Erdoğan yapar. Benim evimi reis verir' şeklinde duyulan güven tarihi zaferi getirdi. Hataylılara sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KULAĞIMIZA KÜPE OLDU

Tarihi zaferin arkasında Başkan Erdoğan'ın "Rehavete kapılmayın" sözünün yattığını ifade eden Yayman, "İkinci seçimi birinci seçimmiş gibi düşünüp rehavete kapılmadan daha fazla çalıştık. Çünkü seçimin zor olacağını biliyorduk. Önümüzde bir hedef vardı. Cumhurbaşkanımızın 'Rehavete kapılmayın' sözü bizim kulağımıza küpe oldu" şeklinde konuştu.

DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Yaşanan asrın felaketinin ardından memleketi Hatay'dan hiç ayrılmayan ve vatandaşların yanında olan Milletvekili Yayman, "Seçim sonrasında hiç kimse kaybetmedi, aziz Türk milleti, Türkiye'miz, dolayısıyla da Hatay'ımız kazandı. Yaralarımızı hızla saracak, Hatay'ımızı geleceğe taşıyacak yatırımları hızla hayata geçireceğiz. Şimdi kardeşlik ruhuyla yeniden çalışmalarımıza kaldığımız yerden daha çok çalışarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Milletvekili Yayman: Depremzedelere yapılan hakareti millet kabul etmedi
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