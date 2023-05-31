Muşlu ailelerin evlat mücadelesi 100’üncü haftasına girdi... "Cumhurbaşkanımız varsa bizde varız”

Her hafta çarşamba günü HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı. Oğlunun 8 yıl önce kandırılarak dağa çıkarıldığını ifade eden anne Ayten Koçhan, 8 yıldır oğlundan herhangi bir haber alamadığını söyledi.

"PKK ne ise HDP de odur" diyen Ayten Koçhan, "Ben çocuğumun peşini bırakmayacağım. Çocuğum teslim olsa da olmasa da, ben yine eylemime devam edeceğim. Ben PKK'dan, HDP'den çocuğumu istiyorum. PKK ne ise HDP de odur. Türkiye'mizin coğrafyası birdir. Cumhurbaşkanım iyi ki varsın. Biz düşmanlarımıza reyimizi vermedik. İnşallah Allah onlara o fırsatı vermez. Nasıl onlar bizim ciğerimizi yaktılarsa Allah da onların ciğerini yaksın. Biz her gün evlat hasretiyle yaşıyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini sevinçle karşıladıklarını aktaran Koçhan şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan varsa biz de varız. İyi ki O var. O başımızda olmazsa halimiz perişan. Yeni dönem inşallah çocuklarımız için bir umut olur ve çocuklarımız dönüp teslim olurlar. Biz mal, mülk, para peşinde değiliz. Bazıları bizim para peşinde olduğumuzu söylüyor. Biz evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Yeter artık, analar-babalar fazla ağlamasın. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Biz evlatlarımızı da onlardan istiyoruz."

Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması vaadine tepki gösteren Koçhan, "Demirtaş'ı cezaevinden çıkaracaklardı. Şimdi çıkarsınlar da görelim. Evlatlarımızı getirip teslim etsinler sonra onu çıkartsınlar. Biz nasıl evlat hasretiyle yanıyorsak, onlar da öyle yansınlar. Biz kaç yıldır gelip gidiyoruz, boynumuzu eğip gidiyoruz. Sevinçli gitmiyoruz. 8 yıldır biz evlat hasretiyle yaşıyoruz. Evlatlarımızı PKK'dan, HDP'den istiyoruz. Biz 100 haftadır buradayız. Gerekirse 100 hafta daha burada olmaya devam edeceğiz. Evlatlarımıza kavuşana kadar burada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıllardır evlat hasreti çektiğin vurgulayan Halit Altun adlı baba ise, oğlunun cezasını çekmeye razı olduğunu kaydetti. Oğluna seslenen ve teslim ol çağrısı yapan Halit Altun, "8 yıldır bu hasreti çekiyorum, 8 gün değil. Onlar da kendi koltuklarında oturmuşlar keyiflerini yapıyorlar. Biz evlatlarımızı onlara yedirmeyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Var olduğumuz müddetçe, bu dava var olduğu müddetçe, biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Oğlum Muhsin'e sesleniyorum. Yıllardır senin hasretini çekiyoruz; eğer hayatta isen annene ve babana dön. O kesimin bize faydası olmaz. Sizi Amerika'ya asker yapmışlar. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Bunun bilincinde olun. Annen şu an yatalak durumda. Memleketine, toprağına dön. Sana namus sözü veriyorum, cezan ne varsa ben çekeceğim. Yeter ki gel devletin şefkatine, cumhurbaşkanımızı şefkatine teslim ol" şeklinde konuştu.