PKK’da çözülmeler devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan aralarında terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan toplam 2 terör örgütü mensubu ikna edilmesi neticesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıca teslim olan örgüt mensubunun "Diyarbakır Anneleri' arasında olduğu öğrenildi.

PKK'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREN KAÇIYOR

Güvenlik birimlerinin sürdürdüğü ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.