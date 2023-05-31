Haberler Gündem Haberleri Seçim günü eylem yapacaklardı
Giriş Tarihi: 31.5.2023

Seçim günü eylem yapacaklardı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
MİT ile Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk etapta, terör örgütü DEAŞ'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda eylem yapmayı planladığını belirledi. A.H. isimli DEAŞ'lı teröristin Türkiye'den çatışma bölgelerine giderek saldırı eğitimi aldığı ve daha sonra tekrar Konya'ya gelerek eylem hazırlığı içerisinde olduğu saptandı. A.H. ile irtibatlı 5 terörist daha deşifre edildi. 26 Mayıs'ta MİT ile yapılan ortak operasyonda 6 farklı adrese düzenlenen baskında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. A.H.'nin telefonundan örgütün üst düzey yöneticileriyle yaptığı mesajlaşmalarda eylem hazırlığı içerisinde oldukları bilgileri ele geçirildi. A.H.'nin baskın sırasında ele geçirilmesini önlemek için cep telefonunu bir alt katın penceresine doğru attığı polis kamerasına yansıdı. Bir diğer terörist H.E.'nin ise çatışma bölgelerinde DEAŞ adına bir şahsı infaz ettiğine dair video kaydı da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ve H.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırkendı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seçim günü eylem yapacaklardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA