Seçim günü eylem yapacaklardı

MİT ile Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk etapta, terör örgütü DEAŞ'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda eylem yapmayı planladığını belirledi. A.H. isimli DEAŞ'lı teröristin Türkiye'den çatışma bölgelerine giderek saldırı eğitimi aldığı ve daha sonra tekrar Konya'ya gelerek eylem hazırlığı içerisinde olduğu saptandı. A.H. ile irtibatlı 5 terörist daha deşifre edildi. 26 Mayıs'ta MİT ile yapılan ortak operasyonda 6 farklı adrese düzenlenen baskında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. A.H.'nin telefonundan örgütün üst düzey yöneticileriyle yaptığı mesajlaşmalarda eylem hazırlığı içerisinde oldukları bilgileri ele geçirildi. A.H.'nin baskın sırasında ele geçirilmesini önlemek için cep telefonunu bir alt katın penceresine doğru attığı polis kamerasına yansıdı. Bir diğer terörist H.E.'nin ise çatışma bölgelerinde DEAŞ adına bir şahsı infaz ettiğine dair video kaydı da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ve H.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırkendı.