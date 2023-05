Ülkemiz için hayal kuran her bir vatandaşım kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleleri'nde "TOBB 79. Genel Kurulu" kapsamında düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:Türkiye'yi, tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle beraber tanıştırdık. Türk ekonomisini her yıl ortalama yüzde 5.5 oranında beraber büyüttük. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına beraber getirdik. Kişi başı geliri 3 bin 600 dolardan alıp 10 bin 650 dolara beraber yükselttik. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili 'Togg Projesi'ni, sizlerin de sahiplenmesiyle beraber gerçeğe dönüştürdük. Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarı hikâyesini, kamu-özel sektör dayanışması içinde hareket ederek beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara, ortak akılla beraber çözüm arayacağız. İş dünyasıyla, sivil toplumuyla, siyaset kurumuyla el birliği, gönül birliği içinde inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz.Gerek anlamı gerekse sonuçları itibarıyla ülke olarak bir 'kader seçimi' yaşadığımızın farkındayız. Milletimiz, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi istiklal ve istikbaline yönelik hayâsız akınları görmüş, iradesine sahip çıkarak bunları durdurmuştur. Türk ile Kürt'ün, Alevi ile Sünni'nin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını, aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek topraklar reddetmiştir. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır.Seçim maratonunun kazananı, Türk demokrasisi ve Türk milleti olmuştur. Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır. Dünyanın dört bir yanında 'Türkiye' denilince gözleri parlayan, gözlerinden damlalar akan, ülkemiz için dua eden, bizimle sevinip bizimle üzülen tüm mazlum ve mağdurlar, bu seçimin kazananıdır. Allah'a hamdolsun milli irade bir kez daha en güzel, en hayırlı şekilde tecelli etmiştir. Türkiye Yüzyılı teklifimiz, hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta milletimiz tarafından büyük bir teveccühle kabul görmüştür.Milletimiz, ilkeler ve değerler yerine, bakanlık ve milletvekilliği pazarlığı üzerine kurulu kumar masasına tekmeyi vurarak devirdi. Hatta 'Hesap uzmanıyım' diye övünenler, Dimyat'a pirince giderken evlerindeki yaklaşık 40 milletvekilinden de olmuştur. İktidar hırsıyla yapılan yanlış hesaplar, bu sefer çok enteresan, Bağdat'tan değil ama sandıktan dönmüştür. Eski Türkiye ittifakı, sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir.Muhalefet ve destekçilerinin halkımızı aşağılayan, kutuplaştırıcı, gerilimi körükleyen, eski provokatif söylemlerini bir an önce terk etmesi gerekiyor. Sandıkta tecelli eden iradeyle kavga edilmeyeceği gerçeğini ülkemizdeki tüm muhalefet partilerinin artık anladıklarını ümit ediyorum. Çünkü, Türkiye'nin önemli bir noksanı da gerçekten demokrasideki o muhalefeti göremeyişidir. Muhalefet noksanlığı var. Bunu, Türkiye giderdiği anda inanıyorum ki demokrasi mücadelesi ülkemizde çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir.Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede hâl yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, yolunuza çıkan engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Buradan tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum, dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu konjonktür belki de bizlere tarihimizin en büyük fırsatlarını sunuyor. Bu fırsatları, enerjimizi tüketecek iç tartışmalarla, sahte gündemlerle heba edemeyiz. Boşa harcayacak tek bir anımız dahi olmadığının altını çizmek istiyorum.Seçim dönemi boyunca söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı. Bugüne kadar yapmadıkları, yapamadıkları ne tür yalanlar varsa bunların hepsini söylediler. Ne oldu? İşte dün 29 Mayıs'tı. Ne oldu, bankalar filan falan hepsi kapandı mı? Ne oldu? Hepsi yalan. Ama işte biliyorsunuz, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ya bugüne kadar yaptıklarınız ortada. Ne yaptınız? 10'u aşkın büyükşehir belediye başkanınız var. Bu belediye başkanlarınız İstanbul'da ne yaptı? Ankara'da ne yaptı? İzmir'de ne yaptı? Şunları bir ispatlayın ya. 'Şunu da yaptık' deyin. Yani yaptıklarını söylemiyorlar maalesef.Toplumumuzun farklı kesimlerinde yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başını ağrıtan yüksek enflasyon meselesini tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik, yine biz olacağız.Yakın çevremizdeki krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alarak, barış ve istikrarın bölgemizde tekrar hâkim olması için çalışacağız. Diplomatik münasebetlerimizle, bölge ülkeleri ile ekonomik ve ticari işbirliğimizi de güçlendireceğiz. Hedefimiz, Avrupa'dan Karadeniz'e, Kafkasya ve Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir.