AK Parti’den, Tanju Özcan’a, “Bolu Beyi” benzetmesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 28 Mayıs'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaptığı; "Tayyip Erdoğan şayet bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilirse, şehrin en görünür bir yerine onun heykelini dikeceğim. Söz size" açıklamasının ardından, AK Parti Gençlik Kolları üyesi gençler 10 torba çimentoyu sırtlarında taşıyarak Tanju Özcan'a verilmek üzere Belediye binası önüne seçim akşamı bırakmıştı.

AK Parti Gençlik Kolları ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in bu konudaki açıklamalarının ardından AK Parti Bolu İl Seçim İşleri Başkanı Fikret Çıracı'da açıklamada bulunarak; "Biz heykelci değiliz. Cumhurbaşkanımız bizzat kendisi heykelinin yapılmasını uygun görmediğini belirtmiştir. Ancak laftan öte hiç bir icraatı görülmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan seçimi yeniden Cumhurbaşkanımızın seçilmesi halinde heykelini dikeceğini söyledi. Biz hiç bir şeyi yapamadığı gibi bunu da yapamayacağını gayet iyi biliyoruz. Bildiğimiz için de yardım olsun diye Belediye önüne çimento malzemesi bıraktık. Ama yapamaz.100 ton da malzeme bıraksak onun yüreği Cumhurbaşkanımızın heykelini hayal bile etmeye yetmez. Kendisine tavsiyemiz heykel falan gibi şovlarla vakit geçireceğine sayılı günleri kaldığı Belediyede biraz hizmet üretmesi. Cumhurbaşkanımız aziz milletimiz gönlünde zaten taht kurmuştur. Onun yapacağı heykele ihtiyacı da yoktur" dedi.

HA TANJU ÖZCAN HA BOLU BEYİ

Tanju Özcan'a yönelik Bolu Beyi benzetmesi de yapan Çıracı; "Özcan'a seslenmek istiyorum. Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme. Şayet Cumhurbaşkanımızın heykelini yapmaya karar verirse ve sözünün eriyse kendisine kum ve demir desteği de yapabiliriz. AK Gençlerin başlattığı bu kampanyaya sonuna kadar destek veririz. Belediye fazla masraf yapmamış olur. Çimento, bizden kum bizden, demir bizden, artık orası onun kendi bileceği bir şey. Bizde söz namustur. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kayıplara karışacağına, çıksın Bolu halkına vaat ettiği sözleri yerine getirsin. Bolu Beyi gibi hem halkına hem de şehrine zulüm yapmasın" açıklamasında bulundu. Çıracı birde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başında baret olan Tanju Özcan'ın, belediye önünde bir fotoğrafını paylaştı.