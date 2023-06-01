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Giriş Tarihi: 1.6.2023 21:53 Son Güncelleme: 1.6.2023 21:54

Bakan Koca duyurdu: 2023 TUS 1. Dönem yerleştirme tercihlerinin alımına başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem yerleştirme tercihlerinin alımına başlandığını bildirdi.

Bakan Koca duyurdu: 2023 TUS 1. Dönem yerleştirme tercihlerinin alımına başlandı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlda 2023 TUS 1. Dönem yerleştirme tercihlerinin alımına başlandığını duyurdu.

Bakan Koca, "2023 TUS 1. DÖNEM yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandı. Uzmanlık adayları tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek. İşlemler, 8 Haziran saat 23.59'da sona erecek. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Koca duyurdu: 2023 TUS 1. Dönem yerleştirme tercihlerinin alımına başlandı
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