Bakan Koca duyurdu: 2023 TUS 1. Dönem yerleştirme tercihlerinin alımına başlandı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlda 2023 TUS 1. Dönem yerleştirme tercihlerinin alımına başlandığını duyurdu.
Bakan Koca, "2023 TUS 1. DÖNEM yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandı. Uzmanlık adayları tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek. İşlemler, 8 Haziran saat 23.59'da sona erecek. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
2023 TUS 1. DÖNEM yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandı. Uzmanlık adayları tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://t.co/e3D5B2IFzg adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek. İşlemler, 8 Haziran saat 23.59'da sona erecek. Şimdiden hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2023