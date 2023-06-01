CHP Bürosuna saldırı iddiası: 3 gözaltı

Açıklamada, olayla ilgili şüpheli Ö.A., E.C. ve 18 yaşından küçük Ş.A.T.'nın yakalandığı belirtildi. Olayın ise mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi. E.C.I'yı yakalamak için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve Ş.A.T. hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi. Ö.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.