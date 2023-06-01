CHP Bürosuna saldırı iddiası: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği Bürosuna geçen Pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, olayla ilgili şüpheli Ö.A., E.C. ve 18 yaşından küçük Ş.A.T.'nın yakalandığı belirtildi. Olayın ise mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi. E.C.I'yı yakalamak için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve Ş.A.T. hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi. Ö.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
Yapılan açıklamada; " Bağlarbaşı Mahallemizde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği Bürosu'na 29.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen "silahla ateş açılması" olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar neticesinde; Söz konusu olayın, büronun mülkiyet sahibi (Y.E) ile husumeti bulunan ( E.C.I ) isimli şahıs tarafından gerçekleştirdiği tespit edilmiş olup, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olaya karışan diğer şüpheli (Ö.A) adlı şahıs ile olay yerindeki suç delillerini yok etmek suçundan ( E.C ) ve ( Ş.A.T ) adlı şahıslar (Suça Sürüklenen Çocuk) yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Şüpheli (Ö.A) hakkında gözaltı, ( E.C ) ve ( Ş.A.T ) adlı şahıslar hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.