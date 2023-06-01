CHP’li Büyükerşen’in okulu depremzede çocuğu ’başörtülü’ diye kaydetmemişti: Başsavcılıktan skandal karara itiraz

Eskişehir'de, depremzede lise öğrencisi T.İ'yi 'başörtülü' olduğu için okula kayıt etmeyen ve "Burada türbanı hademeler takar" gibi ifadeler kullanan Çağdaş Okulları Müdürü İsmail Samur hakkında skandal bir karar çıkmıştı.
BERAAT VERİLMİŞTİ
Başlatılan soruşturma kapsamında, 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan dava açılan okul müdürü hakkında mahkemeden tartışmalı bir karar çıktı. Mahkeme kararında, "Şayet mağdur öğrenci, başörtülü olarak okula gelir ve derslere girerse 'akran zorbalığı'na maruz kalma ihtimali yüksektir" denildi. Mahkeme, okul müdürünün, mağdurun rahat edebileceği kendisi gibi başörtüsü kullanan öğrencilerin bulunduğu bir başka özel okulda yer bulmasına yardımcı olduğunu belirterek 'suçun yasal unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraatine karar verdi.
SKANDAL KARARA İTİRAZ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Başsavcılık, okul müdürü İsmail Samur'un Mağdur, T.İ ve ailesine karşı kullandığı sözlerin nefret kin ve tahrik oluşturduğuna dikkat çekti.
ALENİYET UNSURU
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı TCK 216'ya vurgu yaparak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunun görüldüğünü belirterek kararında "Okul müdürü olan sanığın deprem bölgesinden gelen mağduru ön görüşmede okula kaydı için seve seve yardımcı olacağını ifade etmesine karşın mağduru fiilen karşısında başörtülü gördüğünde anlatıldığı şekilde davranımını değiştirerek ve ön kabulünün tam aksi tavır ve söylemlerle bilinçli ve ısrarla başörtüsünü çıkarmadığı takdirde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyerek mağduru benimsediği dini değerler nedeniyle alenen küçük düşürdüğü, zaten yaşanan deprem felaketinden ötürü depremzede olması nedeniyle zor durumda ve travma içerisinde olan mağdureyi ayrımcılığa tabi tutmasının sanıkta isnat olunan suça yönelik kastın objektif olarak oluştuğunun açık göstergesi olduğu, aleniyet açısından sanığın eyleminin, söz ve davranışlarının herkes tarafından görülüp duyulmasının gerekli olmadığı, üçüncü şahıslar tarafından işitilebilir ve görülebilir olmasının yeterli olduğu, olayda okul müdürü olan sanığın odasının kapısı açık şekilde mağdura sarfettiği suça konu sözlerin ve davranışlarının üçüncü şahıslar tarafından işitilebilir ve duyulabilir yerde gerçekleştiği, bu haliyle aleniyet unsurunun suçun oluşumuna yeterli ve elverişli şekilde gerçekleştiği, sanığın eyleminin kamuoyu tarafından duyulması ile de toplumsal infial ve sanığa karşı bir tepki oluştuğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.