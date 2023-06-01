CHP’li Büyükerşen’in okulu depremzede çocuğu ’başörtülü’ diye kaydetmemişti: Başsavcılıktan skandal karara itiraz

Eskişehir'de, depremzede lise öğrencisi T.İ'yi 'başörtülü' olduğu için okula kayıt etmeyen ve "Burada türbanı hademeler takar" gibi ifadeler kullanan Çağdaş Okulları Müdürü İsmail Samur hakkında skandal bir karar çıkmıştı.

BERAAT VERİLMİŞTİ

Başlatılan soruşturma kapsamında, 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan dava açılan okul müdürü hakkında mahkemeden tartışmalı bir karar çıktı. Mahkeme kararında, "Şayet mağdur öğrenci, başörtülü olarak okula gelir ve derslere girerse 'akran zorbalığı'na maruz kalma ihtimali yüksektir" denildi. Mahkeme, okul müdürünün, mağdurun rahat edebileceği kendisi gibi başörtüsü kullanan öğrencilerin bulunduğu bir başka özel okulda yer bulmasına yardımcı olduğunu belirterek 'suçun yasal unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraatine karar verdi.