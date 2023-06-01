Demirtaş: Aktif siyaseti bıraktım

EskiHDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. 6-8 Ekim Kobani olaylarında çok sayıda vatandaşın ölümüne neden olmaktan dolayı yargılanan ve altı yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisiyle yapılan röportajın iki paragrafını Twitter hesabından paylaştı. Demirtaş, paylaşımında "Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadesini kullandı. Demirtaş, "Halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum" dedi. Demirtaş, "Kürt siyasi hareketinin seçim çalışmalarına çok geç ve dağınık yüklendiğini, Kürt halkındaki değişimi de okuyamadığını" belirterek, "Bir yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce bir yaklaşımla başarılı olamazsınız" ifadelerine yer vermişti.