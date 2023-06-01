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Giriş Tarihi: 1.6.2023 14:47

Diyarbakır annelerinin 42’inci zaferi! Babasıyla konuştu, "Beni kurtarın" dedi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Akdaş ailesi de evladına kavuştu. Annelerin 42’inci zaferi gerçekleşirken, 7 yıl önce dağa götürülen Mehmet Akdaş’ın daha öncede örgütten kaçmaya çalıştığı ve yakalandığı belirtildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır annelerinin 42’inci zaferi! Babasıyla konuştu, Beni kurtarın dedi

HDP Diyarbakır il binası önünde bin 367 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu. Mardin İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan ortak çalışmalar neticesinde, 8 yıl 20 yaşındayken terör örgütüne katılan Mehmet Akdaş güvenlik güçlerine teslim oldu. Kuzey Irak'taki kamplardan kaçarak Şırnak'ın Silopi İlçesi yakınlarında yer alan Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olan Akdaş, ifade işlemleri için Diyarbakır'a getirildi.

İşlemlerinden sonra Akdaş, Diyarbakır anneleriyle birlikte mücadele eden anne ve babasına kavuştu. Valilik İçkale Yerleşkesi'nde gerçekleşen kavuşma sırasında anne Gülperi Akdaş, oğluna sarılarak gözyaşları döktü. Anne Akdaş, oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutluluğu kendilerine yaşatan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür etti.



Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı Mehmet Akdaş'ın annesi Gülperi ve babası Esat Akdaş geçtiğimiz yıl Mardin'den gelerek Diyarbakır annelerini eylemini katılmıştı. Kandırılarak dağa götürülen Mehmet Akdaş'ın babası katıldığı eylemde yaptığı açıklamada, "Oğlum HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldı. Terör örgütü PKK'dan kaçmaya çalıştı ancak teröristler buna izin vermedi. Oğlumla konuştuk, 'Baba beni kurtarın'" ifadelerini kullanmıştı.

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Diyarbakır annelerinin 42’inci zaferi! Babasıyla konuştu, "Beni kurtarın" dedi
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