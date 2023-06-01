Haberler Gündem Haberleri Emniyette terfiler açıklandı... Sultangazi’yi terörden arındıran müdüre terfi…
Giriş Tarihi: 1.6.2023 10:20 Son Güncelleme: 1.6.2023 10:49

Emniyette terfiler açıklandı... Sultangazi’yi terörden arındıran müdüre terfi…

EGM tarafından Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri ve alt rütbelerin terfileri açıklandı. Uzun yıllardır görev yaptığı Sultangazi İlçesi’nin terör örgütlerinden temizlenmesinde büyük payı olan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, İstanbul’da suç örgütlerine yönelik önemli operasyonlara imza atan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kadir Arslan, üç yıldır görevini başarıyla sürdüren Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir ve titiz görev bilinciyle İstanbul’da spor alanlarında şiddetin önüne geçen Spor Şube Müdürü Osman Tınmazol terfi alarak İkinci Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

Emir SOMER Emir SOMER
Emniyette terfiler açıklandı... Sultangazi’yi terörden arındıran müdüre terfi…

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Daire Başkanlığı tarafından, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri ve alt rütbelerin terfileri açıklandı.

Uzun yıllardır görev yaptığı Sultangazi İlçesi'nin terör örgütlerinden temizlenmesinde büyük payı bulunan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, üç yıldır görevini başarıyla sürdüren Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir, suç örgütlerine yönelik önemli operasyonlara imza atan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kadir Arslan, toplumsal olaylardaki başarısıyla bilinen Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin, titiz görev bilinciyle İstanbul'da spor alanlarında şiddetin önüne geçen Spor Şube Müdürü Osman Tınmazol, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Bambal, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü Öznur Selçuk Gündüz, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan terfi alarak İkinci Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

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Emniyette terfiler açıklandı... Sultangazi’yi terörden arındıran müdüre terfi…
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