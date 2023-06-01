İYİ Parti’de çözülmeler sürüyor

İYİ Parti Yalova'da İlçe Başkanlığı yapan Murat Çakır, sosyal medya hesabından yayınladığı bir yazı ile istifa ettiğini duyurdu. Çakır açıklamasında seçim sürecinde bulundukları 6'lı Masa'ya açık destek veren HDP nedeniyle yakınları tarafından hain ve terörist ilan edildiklerinden bahsederek, "Bu dönemde zaman zaman en yakın, dost bildiğimiz kişiler tarafından iftiralara maruz kaldık, vatan haini, terörist olduk. Hiçbir makam ve mevki bizim iman ve vatan sevgimizin önüne geçemedi. İnandığımız yoldan asla vazgeçmedik" dedi.