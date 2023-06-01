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Giriş Tarihi: 1.6.2023

PKK’da çözülmeler sürüyor 2 terörist teslim: Kazanan “Diyarbakır Annesi” oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’da çözülmeler sürüyor 2 terörist teslim: Kazanan “Diyarbakır Annesi” oldu
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, örgütün gerçek yüzünü gören teröristler de kaçarak güvenlik güçlerine sığınıyor. Son olarak aralarında terörden arananlar listesinde yer alan 2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teslim olan PKK'lılardan birinin ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğu belirtildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.
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PKK’da çözülmeler sürüyor 2 terörist teslim: Kazanan “Diyarbakır Annesi” oldu
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