İstanbul Taksim'de Gezi olaylarının 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu'nda akşam saatlerinde açıklama ve eylem yapmak isteyenler polisin önlemleriyle karşılaştı. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişi gözaltına alındı.

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişi gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.





Taksim'de gezi provokasyonuna polis izin vermedi | Video