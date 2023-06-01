Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu! Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları açıklandı

54 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN OY KULLANDI

Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve yüzde 52,18 oy oranına ulaştığı, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı ve toplam yüzde 47,82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup, kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir."