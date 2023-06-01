Yumrukçu Başkan Vekiline suç duyurusu! Muhtarlar Koçer’i istifaya davet etti

Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Sedat Erşahin ise Çiğli belediye başkan Vekili Ali Rıza Koçer'in Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'a attığı yumruğun yanına kar kalmayacağını söyledi. Işık'a atılan yumruğun aynı zamanda halka atılmış bir yumruk olduğunu belirten Erşahin: "Muhtarımıza yumrukla saldıran kişi olayın duyulmasının ardından alelacele bir paylaşım yapmış. O paylaşımda ben muhtara yumruk atmadım. Kendisi yere düştü diyor. Yapma ya… Muhtarımızın demek ki tansiyonu yükseldi ardından da kendisi yere düştü. Öyle bir dava yok kardeşim. Biz gördüğümüzü gördük duyacağımızı duyduk. Sen bizi kandıramazsın" dedi.

SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Muhtarların doğumdan ölümüne her türlü eziyete göğüs gerdiğini belirten Erşahin: "Muhtar demek aynı zamanda görev yaptığı mahallenin ağabeyi, babası, kardeşi demek. Muhtarımız kendi şahsi şahsi menfaatini savunmak için değil mahallesindeki ağaçları kesmek isteyen belediye çalışanlarına engel olmak isterken saldırıya uğramıştır. Mesele ne olursa olsun belediye başkan yardımcısının yaptığı çirkin bir saldırıdır. Bugün muhtarımıza o çirkin saldırıyı gerçekleştirdiysen kusura bakma ama sen Çiğli'ye değil bundan böyle hiçbir mahalleye hizmet edemeyecek bir başkan yardımcısısın. Biz siyasetçi değiliz, biz mahallenin muhtarıyız. Biz burada siyaset yapmak için değil muhtarımıza yapılan çirkin saldırı kınamak için buradayız. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sen bundan böyle sokakta rahat gezemeyeceksin." Dedi. Olaydan sonra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu'nun kendisini aradığını belirten Erşahin: "Arslanoğlu iki kişi görevlendirdiğini ve gerekeni yapacağını söyledi. Bende kendisine eğer siz gerekeni yapmazsanız biz gerekeni yapacağız dedim. Muhtarımızın gönlü rahat olsun. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

SALDIRIYI KINIYORUZ

Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Taylan da Hıdır Işık'a yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Yaşananlardan ötürü çok üzgün olduklarını belirten Taylan: "Üzücü bir olay yaşadık. Bunu da gerekli yerlere bildirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız birçok kez muhtarıma yapılmış hakaret bana yapılmıştır demişti. Kendisine konuyu ilettik. Muhtarlar yalnız değildir. Biz sahipsiz değiliz. Biz bu toplumun temel taşıyız, olmazsa olmazlarıyız. Yapılan saldırıyı kınıyoruz." Diye konuştu.

TANSİYONU YÜKSELDİ

Basın açıklaması sırasında tansiyonunun yükseldiğini belirten Hıdır Işık, katılımcılardan özür dileyerek muhtarlık ofisine geçti. Muhtarlığa çağrılan sağlık görevlilerinin kontrolünden geçen Işık'ın küçük tansiyonunun 12'ye büyük tansiyonunun ise 18'e yükseldiği öğrenildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Işık, dinlenmeye çekildi.

YAZIKLAR OLSUN

Yaşananlara bir tepki de Millet İttifakının ortaklarından olan İP'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İP Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan; Koçer'e tepki göstererek "Yazıklar olsun." Dedi. Açıklamasında: "Bu belediye babanızın malı değil. Bu halk da sizin marabanız değil" diyen Doğan, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan'a da çağrıda bulunarak: "Bu şiddeti kınama mesajı ve yaptırım bekliyoruz. Bu insafsızlığa bu acımasız şiddete gözünü kapayan herkese yazıklar olsun" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan olay sonrası hastanede yapılan muayenesinde yüzüne aldığı darbeler sonucu burnunda çatlak oluştuğu tespit edilen Hıdır Işık'ın darp raporu alarak kendisine saldıran belediye başkan yardımcısı Ali Rıza Koçer hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.