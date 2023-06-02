Başkan Erdoğan’a mazbatasını Bahçeli verecek

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu. Şentop, YSK Başkanı Yener'i makamında kabul etti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarının ilan edildiğini anımsatan Şentop, bu sonuçlara göre tanzim edilen mazbatayı teslim alacaklarını söyledi. Şentop, "İnşallah yemin töreni öncesinde mazbata Geçici Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek" dedi. Mazbata, Erdoğan'ın yemin töreninden önce Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Erdoğan'a verilecek.