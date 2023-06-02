Haberler Gündem Haberleri Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.6.2023 15:49

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Bolu’da, bir traktör satış bayisinde tabela taktığı sırada elektrik akımına kapılan reklam firması çalışanı Oğuzhan Temur (24), hayatını kaybetti.

DHA
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Olay, saat 12.00 sıralarında Karaçağaç Mahallesi'nde bulunan bir traktör satış bayisinde meydana geldi. Reklam firması çalışanı Oğuzhan Timur, bayide tabela taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Timur'un akıma kapıldığını gören diğer çalışanlar, durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan Oğuzhan Timur, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Timur, hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA