Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’den istifa etmişti… Akşener’in eski danışmanından çarpıcı ‘Sinan Ateş’ paylaşımı

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti milletvekili aday listesini topa tutan Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'den istifa etmişti. Özvarinli, Kayseri'deki aday tanıtım toplantısında AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Özvarinli'ye parti rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki taktı
"SATILIĞA ÇIKMIŞ ADAY LİSTELERİ BİZİ KARŞILIYOR"
İYİ Parti'nin aday listesine tepki gösteren Özvarinli, aday tanıtım toplantısı öncesinde yaptığı bir paylaşımda "Anadolu'nun kavruk tenli çocukları ülkeyi yönetecekti, milliyetçiler iktidara yürüyecek ve en başta Ülkücüler olacaktı. Bu ideallerle yola çıktık! Varımızı yok ettik, hatıralarımızı tükettik. Geldiğimiz noktada ise satılığa çıkmış milletvekili aday listeleri bizi karşılamakta!" ifadelerine yer vermişti.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Dr.Hasan Sami Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sinan Ateş cinayeti hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.
'SİNAN ATEŞ' CİNAYETİNİ İŞARET ETTİ
Özvarinli; "Sinan Ateş'in şehit edilmesiyle alakalı gerçekler ortaya çıkınca İYİ Parti'den neden ayrıldığımı Ülkücü kardeşlerim daha iyi anlayacak. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden teröristin sponsoru İYİ Parti'den vekil yapıldı bunu unutmayın! Sinan Ateş'in şehit edilmesiyle alakalı dosyasından çıkacak isimlerede iyi bakın, o zaman anlayacaksınız..." ifadelerine yer verdi.