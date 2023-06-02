EGM’de terfi ve atamalar devam ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) rütbe terfi ve atamalar devam ediyor. Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olan İstanbul Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya ve İstanbul'un Anadolu Yakası İlçeleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Burak Bal, İstanbul Emniyeti'nden ilişik kesti. Polis Başmüfettişi olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na geçen Kadri Gençkaya ve Burak Bal'ın yeni görevlerine atamalarının ilerleyen dönemlerde yapılması bekleniyor. Yeni İstanbul Özel Harekat Şube Müdürü'nün asaleten ataması da ilerleyen dönemde yapılacak.

İSTANBUL ÖZEL HAREKAT'A YENİ MÜDÜR…

Ataması iki yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan İstanbul Emniyeti'ne yapılan ve iki yıldır İstanbul'da Özel Harekat Şube Müdür Yardımcılığı yapan Ufuk Gürkan Şen, asaleten ataması yapılana kadar vekâleten İstanbul Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapacak. Ufuk Gürkan Şen'in Özel Harekat Şube Müdürü olarak asaleten atamasının ilerleyen dönemde il içi atamalarla birlikte yapılmasının beklendiği ifade ediliyor. Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğü, Polis Evi Şube Müdürlüğü ve İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Birol Taşkoparan da terfi alarak Birinci Sınıf Emniyet Müdürü oldu.