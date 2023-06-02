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Giriş Tarihi: 2.6.2023 22:17

İYİ Partili ilçe başkanı Ali Pişkin istifa etti

İYİ Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Ali Pişkin, son seçimlerde partisinin oylarının düştüğünü gerekçe göstererek partisinden istifa etti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İYİ Partili ilçe başkanı Ali Pişkin istifa etti

2018 yılında İYİ Parti'de siyasete başlayan ve 2021 yılında ilçe başkanlığına atanan Ali Pişkin, yaptığı yazılı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Pişkin, "2 yıl önce ilçe başkanlığına atandım. Geçen yıl da yapılan kongre ile ikinci dönemime seçildim. Bu süreçte güzel dostluklar edindim, güzel insanlar tanıdım. Genel seçimlerde partimiz daha önce aldığımız oydan daha fazla oy alamamış bilakis oy düşmüştür. Dolayısıyla başarı olamadığımız anlaşılmaktadır, bizim burada milletin kararına saygı duyup şahsım adına istifa müessesine başvurmamın doğal bir refleks olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bu göreve layıkıyla ve daha yukarılara taşıyacak arkadaşlarımızın geleceğine inancım tamdır. Bu aşamadan sonra bu görevi daha sağlıklı daha başarılı yapacağımı düşünmediğim için başım dik alnım açık bir şekilde istifa ediyorum" dedi.

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İYİ Partili ilçe başkanı Ali Pişkin istifa etti
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