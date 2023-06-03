CHP’li Belediyede eğitime fahiş zam... Kayıt ücretlerine Yüzde 300 zam

ONLARCA ÇOCUK AÇIKTA KALDI

Yapılacak fahiş zamdan habersiz olan velilere, çevredeki diğer okulların kayıtlarının kapanmasından sonra 30 Mayıs günü bir tebligat gönderildi. Fiyatların 5 Bin 500 TL'ye yükseltildiği ve kayıtların ise 2 Haziran günü sona ereceği belirtildi. Gelen tebligat ile büyük şoke olan aileler, sadece 4 gün içerisinde çocuklarını daha uygun fiyatlı bir okula yerleştirebilmek için uğraştı ancak, kayıt alan okul kalmadığını öğrenince bir şok daha yaşadı. Kısa süre içerisinde çaresiz bırakılan velilerin bir kısmının çocuklarını skandal fiyat nedeniyle okula kaydettiremeyeceği öğrenildi. Bazı ailelerin ise toplanarak bir araya gelmeyi ve yaşadıkları durumu protesto etmeyi planladıkları belirtildi.