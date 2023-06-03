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Giriş Tarihi: 4.6.2023 00:09

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi atamaları Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinedeki 17 bakan ve 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi atamaları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada yeni Kabine üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki isimlerin ataması Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

YENİ KABİNE LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet yılmaz

Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi atamaları Resmi Gazete'de
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