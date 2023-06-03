Cumhurbaşkanlığı Kabinesi atamaları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada yeni Kabine üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki isimlerin ataması Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
YENİ KABİNE LİSTESİNDEKİ İSİMLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet yılmaz
Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu