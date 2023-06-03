Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Tarihi törende tarihi mesajlar veren Başkan Erdoğan, özgürlükçü, sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

YENİ ANAYASA VURGUSU

Yeni dönem için önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, kuşatıcı bir anayasa ile güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Girişimci ve insani diplomasimizin etki alanını genişleterek yapacağız. Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir.