Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz
Giriş Tarihi: 3.6.2023 18:43 Son Güncelleme: 3.6.2023 18:44

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni anayasa vurgusu yaptı. Darbe ürünü mevcut anayasanın değişmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Demokrasimizi, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Tarihi törende tarihi mesajlar veren Başkan Erdoğan, özgürlükçü, sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

YENİ ANAYASA VURGUSU

Yeni dönem için önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, kuşatıcı bir anayasa ile güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Girişimci ve insani diplomasimizin etki alanını genişleterek yapacağız. Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir.

"MİLLETİMİZİN EGEMENLİĞİNİ HER ZEMİNDE KORUYACAĞIMIZI TAAHHÜT EDİYORUZ"

Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Devletimizin varlığını, milletimizin egemenliğini her zeminde koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Gayret bizden tevfik Allah'tan inancıyla, bugünden itibaren Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA