SON DAKİKA KABİNE | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Kabine’de görevine devam eden isimler

Son dakika Kabine haberi… TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk bakanlarını açıkladı. Yeni bakan isimleri ile birlikte Türkiye Yüzyılı kadrosu da artık netleşmiş oldu.
KABİNE'DE İKİ İSİM DEĞİŞMEDİ
Netleşen yeni Kabine'de iki Bakan ile yola devam kararı alındı. Sağlık Bakanı Fahretin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni dönemde de görevlerine devam edecekler.
İŞTE YENİ DÖNEM KABİNE İSİMLERİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu