Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA KABİNE | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Kabine’de görevine devam eden isimler
Giriş Tarihi: 3.6.2023 22:42 Son Güncelleme: 3.6.2023 22:43

SON DAKİKA KABİNE | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Kabine’de görevine devam eden isimler

Son dakika Kabine haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabine listesini duyurdu. Yeni dönemde Kabine’deki yeni isimler belli olurken iki önemli Bakan ile yola devam kararı alındı. İşte Kabine’de görevine devam eden isimler…

SON DAKİKA KABİNE | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Kabine’de görevine devam eden isimler

Son dakika Kabine haberi… TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk bakanlarını açıkladı. Yeni bakan isimleri ile birlikte Türkiye Yüzyılı kadrosu da artık netleşmiş oldu.

KABİNE'DE İKİ İSİM DEĞİŞMEDİ

Netleşen yeni Kabine'de iki Bakan ile yola devam kararı alındı. Sağlık Bakanı Fahretin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni dönemde de görevlerine devam edecekler.

İŞTE YENİ DÖNEM KABİNE İSİMLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

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SON DAKİKA KABİNE | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Kabine’de görevine devam eden isimler
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