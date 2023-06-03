SON DAKİKA KABİNE | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Kabine’de görevine devam eden isimler

KABİNE'DE İKİ İSİM DEĞİŞMEDİ

Netleşen yeni Kabine'de iki Bakan ile yola devam kararı alındı. Sağlık Bakanı Fahretin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni dönemde de görevlerine devam edecekler.