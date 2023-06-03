SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi belli oldu! Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. 1986 yılında astsubay olarak mezun olup 2001 yılına kadar 15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nun ardından Lisan Okulu'ndan da mezun oldu.Türk asker, eğitmen ve bürokrat. Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Almanya'daki Nato Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargâhı'nda üç yıllığına görevlendirildi. Bu görevi sırasında Almanya'daki ABD Kökenli Maryland Üniversitesi'ni bitirdi.

University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı.

2000'de OYAK Genel Kurul üyeliğine seçildi. Mecburi hizmeti bittiğinde 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılarak Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Hakan Fidan'ın master tezi, "Dış Politikada İstihbaratın Rolü", doktora tezi ise, "Bilgi Çağında Diplomasi: Enformasyon Teknolojilerinin Uluslararası Antlaşmaların Doğrulanmasında Rolü" konusunda oldu. Aynı zamanda da 2001 -2003 yılları arasında Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde siyasi ve ekonomik danışman olarak çalışmaya başladı.

2003 yılında (Tika) Türk İşbirliği Ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na getirildi. 2007 yılına kadar bu görevi yaptı. 14 Kasım 2007 tarihinde dış politika ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 8 Mart 2008'de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğine getirildi. Bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.

Hakan Fidan, 17 Nisan 2009 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 15 Haziran 2005 tarihinden bu yana, MİT Müsteşarlığı görevinde olan Emre Taner'in yerine 25 Mayıs 2010 tarihinde Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak atandı. Emre Taner yaş haddinden emekli olurken, Hakan Fidan 42 yaşında en genç yaşta müsteşar olan isim oldu.

Hakan Fidan, evli ve 3 çocuk sahibidir. Hakan Fidan, 3 Haziran 2023 tarihine kadar Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görev yapıyordu. Fidan, artık Dışişleri Bakanı olarak görev alacak.