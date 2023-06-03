Trabzon’da Erdoğan’a rekor oy veren ilçelerde yaşayanlar SABAH’a konuştu

Trabzon'daki ilçeler bazında Recep Tayyip Erdoğan, 18 ilçenin 17 sinde seçim yarışını ilk sırada tamamlarken, Erdoğan'a en yüksek oy Dernekpazarı, Hayrat, ve Köprübaşı ilçelerinden çıktı. Hayrat ilçesi 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 88.16 oranında oy verirken, 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde ise yüzde 90.56 oranında oy verdi. Dernekpazarı ilçesinde 28 Mayıs seçimlerinde oy oranı 84.77'den, 87.48'e yükselirken, Köprübaşı ilçesinde ise ikinci turda oy oranı yüzde 83.13'ten yüzde 89.98'a yükseldi.
AK Parti Hayrat İlçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu sonuçlarla ilgili SABAH'a konuştu: " Hayrat halkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor, her zaman yüksek destek veriyor. Biz de her zaman liderimizin öncülüğünde halkımızın yanında olduk. Karadeniz'de rekor oy veren ilçelerden biri olarak Cumhurbaşkanımızı Hayrat'a bekliyoruz"
İsa Yıldırım (59-muhtar) ise, "Ülkemizde Cumhurbaşkanımız sayesinde yapılanları görüyoruz. Öncelikle insana verilen değeri unutmamak için Hayrat ilçesi olarak her daim dünya lideri Erdoğan diyoruz" dedi.
Adnan Ceylan (57-çiftçi) ise, "Mazlumların sesi olduğu için, dünya 5'ten büyük dediği için, Davos'ta one mınute dediği için Erdoğan diyoruz. Ömrün uzun olsun inşallah reisim" diye konuştu.
AK Parti Dernekpazarı ilçe Başkanı Abdullah Akgül ise şunları söyledi: "Erdoğan'ı tekrar seçtiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Dernekpazarı ilçemiz geleneğini bozmayarak yüzde 84.77 ile rekor destek verdi"
Mustafa Göktaş (67- emekli) : "Böyle bir lider yüz yılda bir gelir. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Devletin istikrarı, vatanın bütünlüğü ve 7'li çeteyi çöktüren Erdoğan'ı çok seviyoruz"
İzzet Baykas (66- emekli) : "Artık 7'li,10'lu, yüzlü koalisyon da kursalar başaramayacaklarını bir kez daha gördüler. Halkımız ülkemizi bölmeye çalışanlara değil, her zamanki gibi Erdoğan'a oy verdi"