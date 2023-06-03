Trabzon’da Erdoğan’a rekor oy veren ilçelerde yaşayanlar SABAH’a konuştu

AK Parti Hayrat İlçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu sonuçlarla ilgili SABAH'a konuştu: " Hayrat halkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor, her zaman yüksek destek veriyor. Biz de her zaman liderimizin öncülüğünde halkımızın yanında olduk. Karadeniz'de rekor oy veren ilçelerden biri olarak Cumhurbaşkanımızı Hayrat'a bekliyoruz"

İsa Yıldırım (59-muhtar) ise, "Ülkemizde Cumhurbaşkanımız sayesinde yapılanları görüyoruz. Öncelikle insana verilen değeri unutmamak için Hayrat ilçesi olarak her daim dünya lideri Erdoğan diyoruz" dedi.

Adnan Ceylan (57-çiftçi) ise, "Mazlumların sesi olduğu için, dünya 5'ten büyük dediği için, Davos'ta one mınute dediği için Erdoğan diyoruz. Ömrün uzun olsun inşallah reisim" diye konuştu.