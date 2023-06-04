‘29 Ekim’de dağda terörist kalmayacak’

DIYARBAKIR Jandarma Bölge Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır Lice Gönen kırsalında J-SİHA,ANKA-S ve Atak Taarruz helikopterlerinin desteğinde 'Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu kapsamında; JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" paylaşımında bulundu.