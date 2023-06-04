Bakan Yumaklı’dan çiftçilere ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin edip resmen göreve başlamasının ardından merakla beklenen Türkiye Yüzyılının ilk bakanlarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı görevine getirilen İbrahim Yumaklı, teşekkür paylaşımında bulundu. Yumaklı sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'a şükranlarımı arz ediyorum. Değerli mesai arkadaşlarımla, Türk tarımının mihenk taşı çiftçilerimizin, orman köylümüzün ve aziz milletimizin hizmetindeyiz." yazdı.

İbrahim Yumaklı kimdir?

İbrahim Yumaklı, 1969'da Kastamonu'da dünyaya geldi. Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Yumaklı, iş hayatına 1993'te Marshall Boya AŞ'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başladı.

Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya AŞ ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı. 2011'de Al Jazeera Türkiye'de çalışmaya başlayan Yumaklı, 2012-2015 yıllarında grubun sahip olduğu TV kanalını yönetti. Yumaklı, Ocak- Ekim 2016 döneminde Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev aldı.

Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapan Yumaklı, 7 Nisan 2022'den bu yana Tarım ve Orman Bakan Yardımcısıydı.