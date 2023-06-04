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Giriş Tarihi: 4.6.2023 19:42 Son Güncelleme: 4.6.2023 19:47

Başkan Erdoğan tren kazası dolayısıyla Hindistan'a başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan tren kazası dolayısıyla Hindistan’a başsağlığı diledi

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tren kazası dolayısıyla Hindistan'a başsağlığı diledi.

"YARALARIN SARILMASI İÇİN HİNDİSTAN'IN YANINDAYIZ"

Başkan Erdoğan başsağlığı mesajında şunları söyledi:

Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız.

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Başkan Erdoğan tren kazası dolayısıyla Hindistan'a başsağlığı diledi
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