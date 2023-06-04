Başkan Erdoğan tren kazası dolayısıyla Hindistan’a başsağlığı diledi

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tren kazası dolayısıyla Hindistan'a başsağlığı diledi.

"YARALARIN SARILMASI İÇİN HİNDİSTAN'IN YANINDAYIZ"

Başkan Erdoğan başsağlığı mesajında şunları söyledi:

Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız.