Başkan Erdoğan’dan dünyaya demokrasi dersi: Milli iradeye müdahale girişimini asla unutmayacağız

BaşkanErdoğan, Beştepe Sergi Salonu'nda dünya liderlerinin katıldığı göreve başlama töreninde yeni dönemin ilk konuşmasını yaptı. Erdoğan, konuşmasında seçim sürecinde Batı medyası eliyle yapılan küresel algı oyunlarına karşı dünyaya demokrasi dersi verdi. İşte konuşmanın satırbaşları: "Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, değerli Meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurtiçinden ve yurtdışından gelen değerli dostlarım, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekânda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizimle sevinip bizimle üzülenlere teşekkür ediyorum. Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayız. 28 Mayıs gecesi Afrika'dan Asya'ya, o muhteşem sevgi selini unutmayacağız. Tüm bunlarla birlikte dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini unutmayacağız. Rabbim bizi milletimize, dostlarımıza mahcup etmesin diyorum. Aziz milletim, değerli dostlar, Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini daha alnının akıyla geride bıraktı. Türkiye'ye duyulan sevginin hakkını vermeye çalışacağız. Manda ve himaye girişimlerini Türk milleti sandıkta bir kez daha reddetmiştir. Yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.Ezici çoğunlukla kazandığımız 17 seçim sonrası muhalefetten aynı tavrı göremedik. Biz Türkiye için eser üretmeye devam edeceğiz. Artık Türkiye Yüzyılı, şahlanış dönemi başlamıştır. Tüm muhalefetin milli iradeyle barışmasını bekliyoruz. Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Muhalefetin milli iradeyle barışmasını istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini hakiki manada hayata geçirmeye kararlıyız.Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aHaber'e konuştu: "Türkiye Yüzyılı için kesintisiz çalışmaya devam edeceğiz." İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür" paylaşımı yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise "Türkiye'nin şahlanış döneminde, Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacağız" dedi.