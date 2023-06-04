Kahramanmaraş’ta esnafa 3 bin 519 işyeri

Kahramanmaraş'ta ticaretin canlandırılarak sosyal hayata dönülmesi için 4 bin 55 konteyner işişyerinden oluşan çarşı yapıldı. Konteyner işyerlerinin 3 bin 519'u hak sahiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kentte hayatın normale döndürülmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek bugüne kadar 3 bin 519 esnafa konteyner işyeri tahsis ettiklerini açıkladı. Kentte yaşamın normale dönmesinde ticari hayatın canlandırılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Güngör, "Buradan yola çıkarak esnafa 4 bin 55 işyeri planlaması yaptık. Planlamada kentte tüm meslek dallarında faaliyet gösteren esnaf ve serbest meslek mensuplarını dikkate aldık" dedi. AFAD ve kardeş belediyelerin katkılarıyla şu ana kadar 3 bin 519 işyerinin hazırlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Güngör, "İnşallah kalan işyerlerini de kısa süre içerisinde teslim edeceğiz" dedi.