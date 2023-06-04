MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirdi" denildi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2.160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GHvFN5AqLa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2023