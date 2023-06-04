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Giriş Tarihi: 4.6.2023 16:13 Son Güncelleme: 4.6.2023 20:31

MSB duyurdu: Kosova'ya intikal tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova’da görev yapacak olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesinin Kosova’ya intikalin tamamlandığını duyurdu.

DHA
MSB duyurdu: Kosova’ya intikal tamamlandı

Kosova'da görev yapacak olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesinin Kosova'ya intikali tamamlandı. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Barış ve huzurun korunması için Kosova'da bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz" denildi.

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MSB duyurdu: Kosova'ya intikal tamamlandı
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