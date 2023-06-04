NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç somut adımlar attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Dolmabahçe Ofisi'nde yaklaşık bir saat süren kabulde, bölgesel gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili gelişmeler ele alındı.

YENİ BAKANLAR KATILDI

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri katıldı.

ENDİŞELERİN FARKINDAYIZ

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg şunları söyledi: "Türkiye'nin Kosova'daki NATO varlığına ilave birlik gönderme kararı için müteşekkirim. Türkiye bu çabalara öncülük ediyor."

Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili şöyle konuştu: Türkiye'nin meşru endişelerinin farkındayız. İsveç kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi, somut adımlar attı, yasalar değişti. 12 Haziran'da bir araya geleceğiz. Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğini artırmalıyız.

İŞBİRLİĞİ MESAJI

Madrid'deki anlaşma uyarınca kurulan daimi müşterek mekanizma kapsamında 12 Haziran'da bir araya geleceğiz. NATO'ya üyelik İsveç'i güçlü yapacaktır. Aynı zamanda NATO'yu ve Türkiye'yi güçlü yapacaktır. Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğini artırmalıyız.