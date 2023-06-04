Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda devir teslim töreni! Mehmet Fatih Kacır bayrağı Mustafa Varank’tan devralacak

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninin ardından dün Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi belli oldu. Bugün ise devir teslim törenleri gerçekleşecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devraldı.
MUSTAFA VARANK'TAN AÇIKLAMALAR
Devir teslim töreninde konuşan Mustafa Varank, "5 yıllık görevimizin bugün itibarıyla sonuna geldik. Bu bir takım çalışmasıydı. Bir kısmı bizden önceki bakan arkadaşlarımızın başlattığı, bir kısmı da bizim dönemimizde gerçekleşen farklı ilkleri yaşadığımız bir dönem geçirdik. Elimizden gelen gayretle sayın cumhurbaşkanımızın hükümetinde çalışmaya gayret ettik. Bunları kendi başımıza gerçekleştirmedik, bizden önceki arkadaşlarımızın ekibiyle gerçekleştirdiği gibi biz de ekip arkadaşlarımızla bunları gerçekleştirdik. Ben Türkiye'ye hizmet için canla başla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mutluluğumuz kendi ekibimizden bir arkadaşımızın yola devam edecek olması. İnşallah Fatih bey, aynı hevesle buradaki tecrübelerini bakan koltuğunda devam ettirecek. Ben bu işi layığı ile yapacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bu göreyi başarıyla ifa edecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önemli görevleri üstlenen bir bakanlık. Umarız ilerleyen zamanlarda bu bakanlığın adını daha da çok duyacağız. Görevde olsak da olmasak da bu bakanlığa elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi niyetle de çalışsak da eksik ve hatalarımız olabilir. Böyle bir şey olduysa hem arkadaşlarımdan hem de aziz Türk milletinin affına sınıyorum. Tekrar Fatih'i çok tebrik ederek sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.
Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı | Video
MEHMET FATİH KACIR'DAN AÇIKLAMALAR
Yeni Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:
Öncelikle Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Varank'a güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Büyük işler yapmak nasip olan yöneticilere milletin sevgisini kazanmak nasip olur. Sayın Bakan'ım siz (Varank), çabanızla ve Allah'ın izniyle elde edip milletimizin sevgisini ve takdirini kazandınız. Ben tekrar sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti söylemek istiyorum. Türkiye'nin otomobili olan 60 yıllık rüya sizin sayenizde oldu. Gökdoğan gibi projeleri sizin sayenizde tamamladık. Organize sanayi ve teknoloji bölgelerimizin sayılarını bu dönemde artırdık. TEKNOFEST'ler bu dönemde gerçekleşti. Bunları şunun için saydım: Çıta çok yüksek. Ancak inşallah sizin ve Sayın Erdoğan'ın desteğiyle daha da ileriye götürmeye çalışacağız. Bugüne kadar ekip arkadaşlarımızla kardeşçe bir ortamımız oldu, umarım böylece devam eder. İnşallah Allah bizim de sizin gibi bu bayrağı devrederken alnımız açık olur. Sayın Bakan'ım her şey için çok çok teşekkür ederim" dedi.
MEHMET FATİH KACIR KİMDİR?
Mehmet Fatih Kacır, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12.si oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminden 2008 yılında Onur Derecesiyle mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı. Disiplinler arası araştırmalar ve proje yönetimi eğitimlerine öncülük etti. Üniversite mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçti. Kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı.
Girişimciliğin yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. Kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdüren Kacır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nın, Bilim Merkezi ve Girişim Merkezi programlarının, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'in öncüleri arasında yer aldı. 2018 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu.
31 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Hamlesi ve stratejik dönüşüm politikalarından sorumlu olarak görevini sürdüren Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Uzay Ajansı çalışmalarının koordinasyonunu yürüttü.
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, Milli Uzay Programı, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, Mobilite Teknolojileri ile Akıllı Yaşam ve Sağlık Teknolojileri Yol Haritası çalışmalarına öncülük etti. Stratejiler kapsamında eylem planlarının uygulanması ve bakanlığın yeniden yapılandırılması süreçlerini yürüttü.
ASELSAN ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyesi olan Kacır, çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.