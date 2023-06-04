Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan yeni dönem mesajı: Güvenilir gıda ve makul fiyat vurgusu

'YAPISAL REFORMLARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'



Yumaklı, bakan yardımcısı olarak görev yaptığı 14 aylık süreçte Kirişci ile birçok proje başlattıklarını belirterek, "Bundan sonra bize düşen Sayın Bakanımızla birlikte başlatılmış olan projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemektir. Bizler bu döneme tarım ve orman perspektifinden baktığımızda hem tarımsal üretimde hem de girdilerin tedarikinde ezberlerin bozulduğunu gördük ve yaşadık. Orman ve su varlığımızın korunması ile ilgili farklı ve yeni çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğunu da gördük. Bu yapısal bir dönüşüm için kaçınılmaz süreci getirdi. Bizler bu yapısal dönüşümü, üretimi gönül vermiş çiftçilerimizle tamamlayacağız. Yol haritamız bellidir, önümüzdeki dönemde üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz" diye konuştu.