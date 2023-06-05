3 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Kuzey Irak'taki 'Pençe-Kilit' operasyonu bölgesinde 2 terörist Hakkari'de ise 1 terörist teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zap Vadisi'nde mağarada gizlenen biri kadın 2 PKK'lı teröristin teslim olma anına ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak" ifadelerine yer verildi. Paylaşımdaki videoda ise Türk askerinin teröristlere yönelik, "Elini kaldırarak yavaş yavaş ilerle, gel Türk askerine teslim ol. Mehmetçik aman dileyene asla zarar vermez" sözleri yer aldı. Bu arada, Hakkâri'de ise polisin yaptığı çalışmalar sonucu ikna edilen terör örgütü PKK mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Ailesi ile buluşturulan terörist adli makamlara sevk edildi.