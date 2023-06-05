Akkuyu NGS inşaatıyla çevreyi koruma kavramı bir adım ileri taşınıyor

Nükleer Alanda Kadınlar Platformu (NÜKAD) Başkanı Bahire Gül Göktepe hem dünyanın hem de Türkiye'nin sel, kuraklık, orman yangınları, su kaynaklarının tükenmesi gibi iklim değişikliği kaynaklı pek çok olumsuzlukla aynı anda mücadele ettiğine dikkat çekti. Türkiye'nin tüm bunlara ek olarak yaşadığı büyük depremlerin ardından meydana gelen çevre tahribatıyla da savaştığını belirten Göktepe, "Bu yıl Dünya Çevre Günü çok daha derin bir anlam ifade ediyor. Geçmiş yıllardan daha farklı düşünmek, yakın gelecek için daha hızlı çözümler üretmek üzere çalışmalıyız. Dünya Çevre Günü'nün anlamı üzerinde önemle durmalıyız" diye konuştu.

BU YILIN ANA TEMASI; PLASTİK KİRLİLİK

Dünya Çevre Günü'nde bu yılın ana sloganının "Plastik kirliliğine dur de" olduğunu hatırlatan Göktepe, son 18 yılda Avrupa'dan Türkiye'ye gelen plastik atıkların 196 kat arttığını hatırlatarak, "2021 yılında Türkiye'de çıkan yıllık plastik atık miktarı yaklaşık 5 milyon 600 bin ton, bu miktar ile dünya genelinde en fazla plastik atık üreten 9'uncu ülke olduğumuz gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Biz insanlar en sadık dostumuza ne kadar insafsızca, gaddarca davranıyoruz? Doğa sadece insanlara değil tüm canlılara yaşam için karşılıksız tüm nimetleri sunan ortak değerimizdir." dedi.

NÜKAD Başkanı Göktepe, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynadığına dikkat çekerek, "NÜKAD'lılar olarak iklim değişikliği ile mücadelede nükleer santrallerin rolünü anlatırken sadece karbondioksit salınımı olmadan temiz elektrik üretmelerini bahsetmiyoruz. Ayrıca, nükleer uygulamaların insan sağlığı, tarım, hava, su, toprak ve çevresel analizlerde taşıdıkları vazgeçilemez önemini de kamuoyunda gündeme getirmeliyiz.

Kamuoyunda nükleer ile ilgili olarak geçmiş yıllarda haksız fırtınalar yaratan olumsuz algılara karşın nükleer-çevre etkileşimini öne çıkaran bilimsel projeler yürüttük. Küçükçekmece Gölü, Karadeniz, Akdeniz havzaları örneklerinde olduğu gibi. Sağlam bilimsel verilerle yanlış algılamaların karşısında durduk. Kamu kurumlarında çalışanlar olarak serbestçe konuşamasak da bilgimizi her fırsatta toplumla paylaşmayı görev edindik" şeklinde konuştu.

Göktepe, "Son yıllarda, tüm dünya gündeminde en önemli yeri işgal eden iklim değişikliği meselesi – etkileri gittikçe hızlanan küresel bir sorundur. Ekosistem için büyük tehlike olduğu gibi insan sağlığı için de en büyük tehdittir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini mümkün olan en kısa sürede en etkin şekilde azaltmak gerekmektedir. 2021 ve 2022 yıllarının en önemli uluslararası zirvelerinin; G20 Roma Zirvesi ve COP26 Glasgow İklim Değişikliği Konferansı (2021) ve COP27 Kahire İklim Değişikliği Konferansı (2022) ardından nükleer enerji tekrar dünya gündemine oturmuştur. Bizler artık net bir şekilde biliyoruz ki nükleer enerji iklim değişikliği ile mücadelede çözümün en önemli kısımlarından biridir" diye konuştu.

2023, NÜKLEER ALANDA OLUMLU GELİŞMELERE DAMGA VURDU

Bu yıl, özellikle son iki ayda nükleer alandaki gelişmelerin de dikkat çektiğini vurgulayan Göktepe, "Söz konusu umut veren gelişmeler, özellikle iklim değişikliği konusunda dünya ve Türkiye genelinde nükleere bakış açısı farkındalığının artışıdır. İklim değişikliği açısından son yıllarda gözlemlenen onca olumsuzluğun yanı sıra bu yıl olumlu gelişmelerin haberlerini de alıyoruz. Bunlar arasına başta nükleer enerjinin iklim değişikliğine karşı çözüm odaklı haberlerinden en dikkat çekenler, Avrupa Birliğine üye 16 ülke arasında oluşturulan Nükleer İttifak tarafından yapılan açıklama. Avrupa'nın Nükleer İttifakı tarafından geçen hafta yayınlanan bu açıklamaya göre; nükleer enerji, mevcut nükleer tesislerin güvenli bir şekilde işletilmesi, 30 ila 45 yeni büyük reaktörün devreye alınması ve ilaveten küçük modüler reaktörlerin geliştirilmesi yoluyla Avrupa Birliği'ne, '2050 yılına kadar 150 GW'a kadar elektrik kapasitesi' sağlayabilir. Halen nükleer enerji AB'ye yaklaşık 100 GW kurulu güç sağlıyor.

Bir diğer önemli gelişmenin ise Uluslararası Enerji Ajansı IEA raporunda açıklandığı gibi temiz enerji yatırımlarının hızla artış eğilimi göstermesi." diye konuştu.

"TÜRKİYE'de NÜKLEER ALANDAKİ EN ÖNEMLİ GELİŞME AKKUYU NGS'ye İLK YAKITIN GELİŞİ"

Ülkemizde 2023 yılının ilk yarısında nükleer alandaki önemli aşamanın ise Akkuyu NGS inşaatındaki hızlı gelişmelerle ilk üniteye yüklenecek olan yakıtın sahaya gelmesi olduğunu söyleyen Göktepe, bununla beraber Türkiye'nin 2050 hedefleri içinde yenilenebilir enerji ve ilgili teknolojilerde büyüme potansiyelinin değerlendirilme çalışmalarının önem taşıdığını vurguladı.

"AKKUYU NGS İNŞAATIYLA ÇEVREYİ KORUMA KAVRAMI BİR ADIM İLERİ TAŞINIYOR"

Göktepe, Akkuyu NGS inşaatının gelişme sürecinde Türkiye'de çevre koruma kavramını bir adım daha ileriye götürerek ulusal çevre güvenliğinin oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.