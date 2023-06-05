Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan’a Kuveyt, Cezayir ve Malezyalı mevkidaşlarından tebrik telefonu
Giriş Tarihi: 5.6.2023 19:35

Bakan Fidan’a Kuveyt, Cezayir ve Malezyalı mevkidaşlarından tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Kuveyt, Cezayir ve Malezya’dan mevkidaşları arayarak, yeni görevi nedeniyle tebrik ettiler.

İHA
Bakan Fidan’a Kuveyt, Cezayir ve Malezyalı mevkidaşlarından tebrik telefonu

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile bugün (5 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede mevkidaşı, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ahmed Attaf ve Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile bugün (5 Haziran) telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde mevkidaşları, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmişlerdir" ifadeleri yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Fidan’a Kuveyt, Cezayir ve Malezyalı mevkidaşlarından tebrik telefonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA