CHP’de koltuk savaşı

CHP'degeçen perşembe günü 17 üyenin istifasıyla sonuçlanan MYK toplantısının ardından gözler yeni yönetim kadrosuna çevrilirken, koltuk kapma yarışı da başladı. Yeni yönetimin belirlenme sürecinde bazı aday isimlerin, kendini yönetim kadrosuna dâhil ettirebilmek için günlerdir kulis yaptığı belirtildi. Seçim hezimetinin faturasını MYK üyelerine kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tepkilerin önünü kesmek için 17 ismin istifasını perşembe günü kabul etti. Cumartesi günü Parti Meclisi'ne (PM) başkanlık eden Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı belirleme sürecinde adı kulislerde geçen bazı isimlerin lobi faaliyeti yürüterek koltuk savaşına girdiği öne sürüldü.Öte yandan son dönemde Kılıçdaroğlu ile sık sık görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da parti üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş artırması dikkat çekiyor. Meclis'te CHP'nin grup başkanvekilliğine atanan isimlerden olan Gökhan Günaydın'ın da İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor. Geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleri ile de hafızalara kazınan Günaydın'ın bu göreve getirilişinde İmamoğlu'nun büyük rol oynadığı iddia ediliyor. Genel başkanlık yarışında İmamoğlu'nu karşısında rakip olarak görmek istemeyen Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte yeni tavizler verebileceği de konuşuluyor.