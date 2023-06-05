İzmir’de suya bir zam daha

TÜİK RAKAMLARI AÇIKLADI

TÜİK enflasyon oranlarına açıkladı. Mayıs'ta enflasyon yüzde 39,59 oldu. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 95,80 artış gösterdi.