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Giriş Tarihi: 5.6.2023 14:59

İzmir’de suya bir zam daha

İzmir’de kötü yönetimin faturasını vatandaşa kesen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü aracılığı ile içme suyuna bir kez daha zam yapma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl içme suyuna yüzde 300 oranında zam yaparak kırılması güç bir rekora imza atan İZSU, Temmuz ayında da içme suyuna yüzde 0,65 oranında zam yapacağını açıkladı. İçme Suyu tarifesini TÜİK’in her ay açıkladığı üretici fiyat endeksine bağlayan İZSU Genel Müdürlüğü geçtiğimiz ay da içme suyuna yüzde 0,81 oranında zam yapmıştı. Zamlı tarife 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de suya bir zam daha

Geçtiğimiz yıl Mart ayında İZSU Genel Kurulunda alınan kararla içme suyu tarifelerini TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE oranlarına bağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kötü yönetiminin faturasını yine İzmirlilere kesti. Geçtiğimiz yıl İçme suyuna yüzde 300'e varan artış yapan Soyer içme suyuna yine zam yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ay içme suyuna yüzde 0,81 oranında zam yapan İZSU 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere içme suyuna yüzde 0,65 oranında zam yapacak. Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan son zamla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU içme suyuna yılın ilk 7 ayında 6 kez zam yapmış olacak.

TÜİK RAKAMLARI AÇIKLADI

TÜİK enflasyon oranlarına açıkladı. Mayıs'ta enflasyon yüzde 39,59 oldu. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 95,80 artış gösterdi.

ORAN BELLİ OLDU

Buna göre; 1 Temmuz'dan itibaren İzmir'de su tarifelerini yüzde 0.65 oranında zam gelecek. 1 Haziran itibariyle konutlarda 0-10 metreküp su, atık su bedeli de dahil olmak üzere 19 lira 95 kuruş. 11 20 metreküp 25 lira 50 kuruş, 21 metreküp ve üzeri 47 lira 76 kuruş iken bu rakamların üzerine Temmuz ayında yüzde 0,65 oranında fiyat farkı uygulanacak. Zamlı yeni tarife 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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İzmir’de suya bir zam daha
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