Konya merkezli FETÖ operasyonları: 18 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen 7 şüpheli yakalamak için harekete geçildi. Konya merkezli İstanbul, Ankara, Karaman, Niğde, Van, Aksaray olmak üzere 7 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.