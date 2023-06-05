Haberler Gündem Haberleri Konya merkezli FETÖ operasyonları: 18 gözaltı
Giriş Tarihi: 5.6.2023 10:33

Konya merkezli FETÖ operasyonları: 18 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen ve örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock’u kullandığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya merkezli FETÖ operasyonları: 18 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen 7 şüpheli yakalamak için harekete geçildi. Konya merkezli İstanbul, Ankara, Karaman, Niğde, Van, Aksaray olmak üzere 7 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya merkezli FETÖ operasyonları: 18 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA