Yapamıyorsan bırak biz yapalım

Sultangazi'de 15 Mart'ta yaşanan kazada bir hafriyat kamyonu, 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan üst geçide çarptı. Kaza sonrası T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu kapatılarak yapılan detaylı incelemenin ardından üst geçidin yıkılarak yenilenmesine karar verildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni üst geçidin 90 gün süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını duyurdu. Ancak aradan geçen yaklaşık 3 ay süreye rağmen üst geçit tamamlanamadı. Çalışmaların büyük oranda aksadığı ve köprünün yalnızca ayaklarının yerine konulduğu görüldü.Bölge esnafı ve vatandaşlar ise "İBB başkanı Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa biz kendi aramızda para toplayıp yapalım" diyerek duruma tepki gösterdi. Selami Yavuz adlı vatandaş, "Üç ay içerisinde bu mağduriyeti gidereceğiz dediler, halen vaziyet içler acısı. Yapan yok ilgilenen yok buradaki bütün insanlar perişan. Bu insanlara bunu niye reva görüyorlar" dedi.Esnaf Osman Görgülü ise, "Bir üst geçit yapmak bu kadar mı zor. Yapmıyorlarsa bıraksınlar, biz kendi aramızda yaparız ya. Bu işi beceremiyorlarsa biz yaparız. Belediye veya herhangi bir şirkete gerek yok. Onca esnafın hakkını kim ödeyecek. Burası normal bir caddeydi, caddeyi öldürdüler ara sokak gibi oldu. Kepengi vurup gideceğiz az kaldı" dedi.Esnaf Mehmet Emin Sucu da, "3 ay süre verdiler halen birşey yok. Geçen gün Sultangazi Belediye Başkanımız geldi buraya o da söyledi eğer yapmıyorlarsa söylesin biz yapalım diye. Esnaf olarak kan ağlıyoruz" diye konuştu.