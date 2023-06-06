27 günde 188 daireyi sattı

31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer göreve geldiği günden bu yana mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait çok sayıda gayrimenkulü satarak elden çıkardı. Bir yandan gayrimenkul satarken diğer yandan da yabancı finans kuruluşlarına borçlanan Soyer geride kalan 4 yıllık süreçte belediyeyi adeta borç batağına sürükledi. Son olarak Soyer'in talimatı ile mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen 31 daire daha satışa çıkarıldı. Konutlar için 1 milyon 659 bin ila 2 milyon 22 bin lira arasında değişen muhammen bedeller belirlendi. 15 Haziran'da gerçekleştirilecek son satışla birlikte 18 Mayıs ve 15 Haziran tarihleri arasında satışa çıkan daire sayısı 188'i buldu.