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Giriş Tarihi: 6.6.2023 11:51

4 milyon lira harcanarak yenilenen parkın içler acısı hali... Hasanağa Parkı bakımsızlıktan dökülüyor

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Hasanağa Bahçesi’nin şimdiki hali içler acısı durumda. Birçok alanı bakımsızlık nedeniyle dökülmeye başlayan Hasanağa Bahçesi’ni İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 yılında yaklaşık 4 milyon lira para harcayarak yenilemişti. Aradan geçen zamanda bakım yapılmayan park adeta kaderine terk edildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
4 milyon lira harcanarak yenilenen parkın içler acısı hali... Hasanağa Parkı bakımsızlıktan dökülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Hasanağa Bahçesi'ni 2013 yılında 4 milyon lira harcayarak yeniden düzenledi.

Su kapakları çalınan, tartan pisti ve spor saha telleri parçalanan ve çeşmeleri çalışmayan Hasanağa Parkı'nın bakımsızlıktan dökülmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

İzmirlilerin vakit geçirmek için yararlandığı yeşil alan, günden güne çürüyor. Işıklandırmanın yetersiz olduğu parkta, artık aileler de güvenle zaman geçiremiyor.

Parkın bir an önce bakımdan geçirilmesini isteyen vatandaşlar, "Hasanağa Bahçesi ailemizle vakit geçirmek istediğimiz bir alan. Ancak artık burada yürüyüş dahi yapamıyoruz.

Çünkü tartan pist paramparça. Akşamları ışıklandırmanın yetersiz olmasından dolayı güvenlik sorunu da doğuyor. Polislerin giriş yaptığı alana bir bariyer konması burada güvenliği sağlayabilir.

Büyük yatırımlarla yenilen park, artık neredeyse atıl durumda. Çeşmeler çalışmıyor, su kapakları çalınmış. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den parkımızı yenilemesini ve güvenliği sağlamasını istiyoruz.

Şehir hayatında zaten az olan bu yeşil alanlar, korunmalı ki, ailelerimizle güvenle zaman geçirelim. Yetkililer buraya gelip bir görsün. En kısa zamanda parkımıza yeniden kavuşmak istiyoruz" dedi.

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4 milyon lira harcanarak yenilenen parkın içler acısı hali... Hasanağa Parkı bakımsızlıktan dökülüyor
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