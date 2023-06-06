4 milyon lira harcanarak yenilenen parkın içler acısı hali... Hasanağa Parkı bakımsızlıktan dökülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Hasanağa Bahçesi'ni 2013 yılında 4 milyon lira harcayarak yeniden düzenledi.
Su kapakları çalınan, tartan pisti ve spor saha telleri parçalanan ve çeşmeleri çalışmayan Hasanağa Parkı'nın bakımsızlıktan dökülmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.
Parkın bir an önce bakımdan geçirilmesini isteyen vatandaşlar, "Hasanağa Bahçesi ailemizle vakit geçirmek istediğimiz bir alan. Ancak artık burada yürüyüş dahi yapamıyoruz.
Çünkü tartan pist paramparça. Akşamları ışıklandırmanın yetersiz olmasından dolayı güvenlik sorunu da doğuyor. Polislerin giriş yaptığı alana bir bariyer konması burada güvenliği sağlayabilir.
Büyük yatırımlarla yenilen park, artık neredeyse atıl durumda. Çeşmeler çalışmıyor, su kapakları çalınmış. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den parkımızı yenilemesini ve güvenliği sağlamasını istiyoruz.