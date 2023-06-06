Belediye Başkanından ilginç serzeniş! Müge Anlı’dan yardım istedi

Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve esprili yaklaşımlarla sorunları dile getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, son paylaşımıyla bir kez daha Bursa'da gündem oldu.

ATV'de hafta içi her sabah ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında kayıpları bulmasıyla ün yapan Müge Anlı'ya seslenen Başkan Kanar, Müge Anlı'dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerini bulmasını istedi. Kanar'ın mesajı sosyal medyada hızla yayıldı.

"KAYBOLAN KONTEYNERLERİMİZİ BULABİLİR MİSİN"

Başkan Mehmet Kanar yaptığı paylaşımda; "Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi? İlçemizde yoğunlaşan çöp konteynırlarının kaybolmasının önüne geçebilmek adına siz kıymetli hemşehrilerimizden yardım istiyoruz. Çöp konteynırı eksik olan mahalleler ve çalındığına tanıklık eden vatandaşlarımızın 444 3 815 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını rica edeceğiz. Kamu malına verilen bu zararı şiddetle kınıyorum" dedi.