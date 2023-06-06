Cumhuriyet yazarı Ahmet Yavuz’dan istifa çağrısı: Kılıçdaroğlu’nun istifasını istiyorum

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimlerindeki hezimeti sonrasında parti genel başkanlığından istifa etmesi gerektiğini destekçileri sosyal medyadan dillendirilmeye başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyen kişilerin CHP'liler olmadığını iddia etti. Özel, "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Parti'li ya Cumhur ittifakı trolü çıkar" ifadelerini de kullandı.

"AKP'Lİ TROL DEĞİLİM, İSTİFASINI İSTİYORUM!"

Cumhuriyet yazarı Ahmet Yavuz ise Özel'in bu sözlerinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediğini yazdı. Özgür Özel'in sözlerine atıf yapan Ahmet Yavuz, "AKP'li trol değilim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyorum. Bunu kendim için değil Türkiye ve CHP için istiyorum" şeklinde yazdı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİLERİN ÖNÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTI

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki başarısızlık sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu sosyal medyada istifaya çağırmaya başlayınca Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değişikliğe giderek "Seçmen değişim istiyordu, yaptık" açıklamasında bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun MYK değişikliğiyle kendisinin istifasını isteyenlerin önünü almaya çalıştığı yorumları yapıldı.